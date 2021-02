Uomini e Donne, Sophie e Matteo: Ecco come Procede la Storia! (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nonostante ancora non sia andata in onda a Uomini e Donne, conosciamo tutti la scelta della bella Sophie Codegoni. La tronista infatti, ha deciso di proseguire la conoscenza fuori dagli studi televisivi con il dolcissimo Matteo Ranieri. Sembra che la coppia sia più affiatata e unita che mai. Scopriamo insieme i dettagli! Sophie Codegoni, la giovanissima tronista di Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta. Un momento che ancora non abbiamo avuto il piacere di vedere in tv, ma di cui conosciamo alcune informazioni grazie alle anticipazioni. La ragazza infatti, ha scelto Matteo Ranieri e lui ha risposto di sì. La scelta di Sophie è quella che la maggior parte dei telespettatori desiderava. Ultimamente, i due ragazzi avevano avuto dei ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nonostante ancora non sia andata in onda a, conosciamo tutti la scelta della bellaCodegoni. La tronista infatti, ha deciso di proseguire la conoscenza fuori dagli studi televisivi con il dolcissimoRanieri. Sembra che la coppia sia più affiatata e unita che mai. Scopriamo insieme i dettagli!Codegoni, la giovanissima tronista di, ha fatto la sua scelta. Un momento che ancora non abbiamo avuto il piacere di vedere in tv, ma di cui conosciamo alcune informazioni grazie alle anticipazioni. La ragazza infatti, ha sceltoRanieri e lui ha risposto di sì. La scelta diè quella che la maggior parte dei telespettatori desiderava. Ultimamente, i due ragazzi avevano avuto dei ...

