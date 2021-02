TikTok non tutela gli utenti? Associazioni di consumatori lamentano pubblicità occulta e contenuti inappropriati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella giornata odierna il BEUC, vale a dire l’Organizzazione Europea dei consumatori, ha provveduto ad inviare una denuncia alla Commissione Europea ed alla Rete di cooperazione a tutela dei tanti consumatori che utilizzano quotidianamente il noto social network TikTok. Il famoso social network cinese TikTok è stato accusato di non tutelare a dovere gli utenti, soprattutto di fronte alla presenza sulla piattaforma di contenuti inappropriati, pubblicità occulta e l’accusa ha sottolineato diverse violazione di diritti. Oltre alla BEUC anche altre 15 organizzazioni di consumatori di ben 15 nazioni diverse, tra cui Altroconsumo per l’Italia, si sono rivolte al Garante della privacy ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella giornata odierna il BEUC, vale a dire l’Organizzazione Europea dei, ha provveduto ad inviare una denuncia alla Commissione Europea ed alla Rete di cooperazione adei tantiche utilizzano quotidianamente il noto social network. Il famoso social network cineseè stato accusato di nonre a dovere gli, soprattutto di fronte alla presenza sulla piattaforma die l’accusa ha sottolineato diverse violazione di diritti. Oltre alla BEUC anche altre 15 organizzazioni didi ben 15 nazioni diverse, tra cui Altroconsumo per l’Italia, si sono rivolte al Garante della privacy ed ...

