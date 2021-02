Stasera in tv: “The Visit” di Night Shyamalan, l’inquietante visita ai nonni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stasera in tv: The Visit di Night Shyamalan. L’abbandono del padre segna la personalità di due fratelli, adolescenti iperdotati e divertenti; essi sono teneramente votati alla straordinarietà e al perfezionismo, per digerire il “rifiuto” del papà e compiacere la traumatizzata mamma. Fino a che punto proteggerla? Inviati a Visitare i nonni che non hanno mai conosciuto e che si rivelano completamente inquietanti, i ragazzi ingoiano, senza avvisare la madre e registrano tutto con la telecamera. Il formato documentario costruisce la tensione in un’escalation dalle riprese a mano di Blair Witch Project alla più inquietante telecamera fissa di Paranormal Activity. Si aggiunge l’originale tocco di Shyamalan, tra strizzate d’occhio agli orrori dell’immaginario fiabesco di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021)in tv: Thedi. L’abbandono del padre segna la personalità di due fratelli, adolescenti iperdotati e divertenti; essi sono teneramente votati alla straordinarietà e al perfezionismo, per digerire il “rifiuto” del papà e compiacere la traumatizzata mamma. Fino a che punto proteggerla? Inviati aare iche non hanno mai conosciuto e che si rivelano completamente inquietanti, i ragazzi ingoiano, senza avvisare la madre e registrano tutto con la telecamera. Il formato documentario costruisce la tensione in un’escalation dalle riprese a mano di Blair Witch Project alla più inquietante telecamera fissa di Paranormal Activity. Si aggiunge l’originale tocco di, tra strizzate d’occhio agli orrori dell’immaginario fiabesco di ...

