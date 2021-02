Sofia Goggia | Raccolto poco in questo Mondiale L' Italia vale di più

VallarinCarlo : Guarda 'Sci alpino - Simpatico siparietto tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn dopo la discesa di Garmisch' su YouTube - ADM_assdemxmi : RT @webecodibergamo: «Ad aprile tornerò sugli sci» - webecodibergamo : «Ad aprile tornerò sugli sci» - giornaleradiofm : Cortina: Goggia, 'sugli sci ad aprile, preparo Olimpiadi': (ANSA) - ROMA, 18 FEB - 'Conto di tornare sugli sci ad a… - infoitsport : Sofia Goggia ritrova il sorriso a Cortina -

Cortina d'Ampezzo (Belluno), 18 febbraio 2021 - "E' un gran peccato che come squadra abbiamo raccolto poco in questo Mondiale, meritavamo di più perché valiamo anche di piu'". Lo ha detto, la grande assente alla manifestazione iridata di Cortina d'Ampezzo causa infortunio, parlando nella mixed zone al parterre di Rumerlo in merito al bilancio della squadra azzurra , in ..."Conto di tornare sugli sci ad aprile, e cominciare con attenzione la preparazione a una stagione importante: ci sono le Olimpiadi"., dalla zona traguardo del gigante ai Mondiali di Cortina, fa il punto sul recupero dall'infortunio che l'ha esclusa dalla rassegna iridata. "Il controllo - ha detto l'azzurra, a RaiSport, ...Sofia spettatrice a bordo pista nel gigante dopo la prima manche: “Come squadra meritavamo di più. Valiamo molto di più, e tutti lo sanno bene. Le tensioni di squadra possono aver influito, sicurament ...L'atleta bergamasca è la grande assente a Cortina per un infortunio al ginocchio: "Conto di tornare sugli sci ad aprile. Ci solo le Olimpiadi da preparare" ...