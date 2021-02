Sfreccia sulla E45 a folle velocità | beccato dalla Guardia di finanza con 26 chili di droga in auto

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladidel Comando Provinciale di Perugia ha arrestato un cittadino marocchino che trasportava, a bordo della propriamobile, 26 chilogrammi di hashish. L'uomo, con precedenti per ...

Umbria24 : Sfreccia sulla E45 con 26 chili di droga nel vano motore: fermato e arrestato - GraziaMarocco : RT @SoloMilan68: Steinar Nielsen... L’Inter non è mai esistita. Tardelli rimane fermo sulla panchina senza sapere cosa fare. Anche perché n… - SoloMilan68 : Steinar Nielsen... L’Inter non è mai esistita. Tardelli rimane fermo sulla panchina senza sapere cosa fare. Anche p… - Roday92 : @Gingy7891 Invece della sfreccia scoccherà quel piumino swiffer che ha sulla testa. -

Ultime Notizie dalla rete : Sfreccia sulla

PerugiaToday

La Guardia di finanza del Comando Provinciale di Perugia ha arrestato un cittadino marocchino che trasportava, a bordo della propria automobile, 26 chilogrammi di hashish. L'uomo, con precedenti per ...Nei campionati regionali invernali di lanci a Livorno,pedana del martello, conquista il ... il 17enne biancorosso, all'esordio in questa fascia di età,in 7"15 nella finale dopo essersi ...Aveva 26 chili di droga nascosti nel cofano e sfrecciava lungo la E45 a forte velocità. I militari della guardia di finanza di Perugia hanno arrestato un cittadino marocchino, pluripregiudicato.Droga ...Tenta l'impresa ma finisce in disgrazia. Succede ad Amsterdam dove il baldo giovane a petto nudo con addosso solo un piao di mutande sfreccia con ...