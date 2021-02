Serie A | designazioni arbitrali | Milan-Inter a Doveri | Atalanta-Napoli…

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono state rese note ledella ventitreesima giornata diA. Sarà l’arbitroa dirigere la sfida train programma domenica pomeriggio. Orsato arbitrerà la sfida salvezza tra Cagliari e Torino. Marini per Juventus-Crotone.Di seguito ledella ventitreesima giornata diA:– Napoli: Di BelloMeli – CecconiIV: PasquaVAR: FabbriAVAR: TolfoBenevento – Roma: PairettoCostanzo – PrennaIV: AyroldiVAR: ChiffiAVAR: Del GiovaneCagliari – Torino: OrsatoGiallatini – PretiIV: FourneauVAR: MazzoleniAVAR: MondinFiorentina – Spezia: CalvareseVono – MassaraIV: PronteraVAR: GiacomelliAVAR: LibertiGenoa – H. Verona: MarchettiVivenzi – RanghettiIV: AurelianoVAR: ...

