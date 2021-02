Sci alpino, Lara Gut-Behrami vince anche il gigante e beffa Mikaela Shiffrin. Marta Bassino non ingrana (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ il Mondiale di Lara Gut-Behrami. La svizzera, dopo l’oro in superG ed il bronzo in discesa, trionfa a sorpresa anche in gigante, beffando per soli 2 centesimi l’americana Mikaela Shiffrin. A Cortina d’Ampezzo sale sul gradino più basso del podio l’austriaca Katharina Liensberger, già oro in parallelo e staccata di appena 0.09 dalla vetta. Distacchi che raccontano il grande equilibrio della gara. Terza al termine della prima manche, Gut-Behrami ha stampato il secondo crono assoluto nella discesa conclusiva, meritandosi sin da ora il titolo di donna copertina di questa rassegna iridata. L’elvetica vive un assoluto stato di grazia. Se in superG partiva nettamente una spanna sopra le altre ed in discesa rientrava senza dubbio nel novero ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ il Mondiale diGut-. La svizzera, dopo l’oro in superG ed il bronzo in discesa, trionfa a sorpresainndo per soli 2 centesimi l’americana. A Cortina d’Ampezzo sale sul gradino più basso del podio l’austriaca Katharina Liensberger, già oro in parallelo e staccata di appena 0.09 dalla vetta. Distacchi che raccontano il grande equilibrio della gara. Terza al termine della prima m, Gut-ha stampato il secondo crono assoluto nella discesa conclusiva, meritandosi sin da ora il titolo di donna copertina di questa rassegna iridata. L’elvetica vive un assoluto stato di grazia. Se in superG partiva nettamente una spanna sopra le altre ed in discesa rientrava senza dubbio nel novero ...

