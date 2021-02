Roma, pioggia di multe sulla preferenziale: «Auto sempre in doppia fila, costretti a passarci». Boom di segnalazioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) pioggia di multe a Roma e qualcuno già parla di “Portonaccio 2, la vendetta”. È quello che rischia di diventare il nuovo caso di multe selvagge scoppiato a Roma, sulla preferenziale di viale Regina Margherita. A causa della presenza costante di Auto in doppia fila, gli Automobilisti sono costretti a transitare sulla corsia riservata, dove vengono immortalati dalle telecamere e quindi stangati. «Siamo stati contattati da cittadini infuriati ed esasperati – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – c’è chi ha ricevuto una decina di multe e chi è stato sanzionato più volte nella stessa giornata. Sembra un film già visto, ci ricorda quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021)die qualcuno già parla di “Portonaccio 2, la vendetta”. È quello che rischia di diventare il nuovo caso diselvagge scoppiato adi viale Regina Margherita. A causa della presenza costante diin, glimobilisti sonoa transitarecorsia riservata, dove vengono immortalati dalle telecamere e quindi stangati. «Siamo stati contattati da cittadini infuriati ed esasperati – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – c’è chi ha ricevuto una decina die chi è stato sanzionato più volte nella stessa giornata. Sembra un film già visto, ci ricorda quanto ...

