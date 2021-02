Roma, Gualtieri verso candidatura a sindaco: Pd ottimista (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ex ministro dell’economia Roberto Gualtieri starebbe valutando la proposta del Pd di candidarsi a sindaco di Roma e si sarebbe preso ”qualche giorno’’, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti del Pd Romano, per decidere se accettare la sfida per il Campidoglio. Nel Pd, comunque, sembra esserci ottimismo sulla possibilità che Gualtieri possa sciogliere positivamente la riserva. Lo schema, in ogni caso, sarebbe quello all’interno del tavolo del centrosinistra con l’ormai tradizionale appuntamento delle primarie, sempre che ci siano, si sottolinea, altri sfidanti a contendersi la candidatura a sindaco della capitale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ex ministro dell’economia Robertostarebbe valutando la proposta del Pd di candidarsi adie si sarebbe preso ”qualche giorno’’, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti del Pdno, per decidere se accettare la sfida per il Campidoglio. Nel Pd, comunque, sembra esserci ottimismo sulla possibilità chepossa sciogliere positivamente la riserva. Lo schema, in ogni caso, sarebbe quello all’interno del tavolo del centrosinistra con l’ormai tradizionale appuntamento delle primarie, sempre che ci siano, si sottolinea, altri sfidanti a contendersi ladella capitale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

