Porto-Juventus 2-1 | Capello | “Prestazione inaccettabile | così non può andare”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Non entrare in campo con concentrazione è, c’è stata troppa superficialità. Nel primo tempo l’errore madornale di Bentancur, nel secondo otto difensori non sono stati attenti contro tre giocatori delnon può”. È questa la critica mossa da Fabioalladopo il ko all’andata degli ottavi di Champions contro il. “Kulusevski? Non è lo stesso giocatore dell’anno scorso. Non ha la stessa lucidità, a mio avviso non ha fatto ancora quel salto di qualità che invece ha fatto Chiesa – ha aggiunto-. Arthur? Gioca un po’ come una formica, non è come Pirlo che illuminava: il brasiliano cuce molto, ma illumina poco”. SportFace.