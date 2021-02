Pavia, trovata morta in casa: un fermo per omicidio (Di giovedì 18 febbraio 2021) commenta ansa Svolta per il caso della donna trovata morta in casa mercoledì pomeriggio in un appartamento di Pavia , nelle vicinanze del centro storico. I carabinieri hanno sottoposto a fermo una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 febbraio 2021) commenta ansa Svolta per il caso della donnainmercoledì pomeriggio in un appartamento di, nelle vicinanze del centro storico. I carabinieri hanno sottoposto auna ...

lifestyleblogit : Donna trovata morta in casa a Pavia, fermato convivente - - Gazzettino : Pavia, donna trovata morta in casa, svolta nelle indagini: fermato il compagno - leggoit : Donna trovata morta in casa a Pavia: fermato il convivente 28enne, ha confessato. «L'ho strangolata» - fisco24_info : Donna trovata morta in casa a Pavia, fermato convivente: Lidia Peschechera, 49 anni, è stata trovata ieri senza vit… - Adnkronos : Donna trovata morta in casa a #Pavia, fermato convivente -