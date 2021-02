"Ora tocca a me soffrire". Al Bano, il momento delle lacrime: la scelta più difficile della figlia Jasmine (Di giovedì 18 febbraio 2021) "Nel 1961 diedi lo stesso dolore a mia madre, ora tocca a me soffrire": AlBano Carrisi è costretto a fare i conti con la partenza di sua figlia Jasmine. Che si trasferisce a Milano per proseguire gli studi universitari. Ha molto talento ed il pubblico ha imparato a conoscerla sui social ed in tv, ultimamente a The Voice senior con suo padre ed a Live non è la D'Urso. Adesso il Leone di Cellino si confessa in un'intervista fiume al settimanale Oggi. Ma i tempi sono cambiati. Quando Carrisi lasciò il Salento per cercare fortuna a Milano era tutto diverso. "Allora andarsene a Milano voleva dire sparire, non esistevano le video-chiamate, spesso non c'erano nemmeno i soldi per la telefonata", racconta ad Oggi. Al Bano, che ha un repertorio vastissimo con oltre 500 brani di ogni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) "Nel 1961 diedi lo stesso dolore a mia madre, oraa me": AlCarrisi è costretto a fare i conti con la partenza di sua. Che si trasferisce a Milano per proseguire gli studi universitari. Ha molto talento ed il pubblico ha imparato a conoscerla sui social ed in tv, ultimamente a The Voice senior con suo padre ed a Live non è la D'Urso. Adesso il Leone di Cellino si confessa in un'intervista fiume al settimanale Oggi. Ma i tempi sono cambiati. Quando Carrisi lasciò il Salento per cercare fortuna a Milano era tutto diverso. "Allora andarsene a Milano voleva dire sparire, non esistevano le video-chiamate, spesso non c'erano nemmeno i soldi per la telefonata", racconta ad Oggi. Al, che ha un repertorio vastissimo con oltre 500 brani di ogni ...

