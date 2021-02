Omicidio Carsetti, i controlli sui conti e i pizzini scambiati in albergo (Di giovedì 18 febbraio 2021) continuano le indagini sulla morte di Rosina Carsetti, morta tragicamente il 24 dicembre. I familiari avevano sempre battuto sulla versione della rapina finita male, poi, qualche giorno fa, la svolta: sono stati arrestati Arianna ed Enea, rispettivamente figlia e nipote di Rosina. Ed è adesso che iniziano ad emergere tutte le agghiaccianti conversazioni in cui i due architettavano prima “il piano” (come lo definisce Arianna) per uccidere Rosina e poi tutti i successivi messaggi dove concertavano le versioni da dare alla polizia. Anche in caserma, Arianna dice ad Enea: “Come facciamo a dirgli un incidente, se l’hai soffocata Enè?“. Queste le terribili parole di Arianna Orazi a poche ora dalla morte della sua mamma quasi 80enne. Parole prive di scrupolo, prive di dolore. E non solo: in albergo, Arianna e Enea, temendo di essere ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)nuano le indagini sulla morte di Rosina, morta tragicamente il 24 dicembre. I familiari avevano sempre battuto sulla versione della rapina finita male, poi, qualche giorno fa, la svolta: sono stati arrestati Arianna ed Enea, rispettivamente figlia e nipote di Rosina. Ed è adesso che iniziano ad emergere tutte le agghiaccianti conversazioni in cui i due architettavano prima “il piano” (come lo definisce Arianna) per uccidere Rosina e poi tutti i successivi messaggi dove concertavano le versioni da dare alla polizia. Anche in caserma, Arianna dice ad Enea: “Come facciamo a dirgli un incidente, se l’hai soffocata Enè?“. Queste le terribili parole di Arianna Orazi a poche ora dalla morte della sua mamma quasi 80enne. Parole prive di scrupolo, prive di dolore. E non solo: in, Arianna e Enea, temendo di essere ...

