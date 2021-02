Masterchef 10 | anticipazioni e ospiti della decima puntata | 18 febbraio

Leggi su tpi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 182021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda ladi10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con gli aspiranti chef rimasti in gara. Ma cosa succederà stasera, 18? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nellavedremo i concorrenti rimasti in gara (dopo l’eliminazione di Maxwell, sono rimasti in otto) affrontarsi nell’ultimo Skill Teststagione e una temuta prova di pasticceria, anche se senza Iginio Massari. A tenere alta la bandiera dell’amarissima prova dei dolci c’è il pastry chef Andrea Tortora, tre stelle Michelin, che allieterà i ...