L’arrivo di Perseverance su Marte, in diretta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver percorso 470 milioni di chilometri, poco prima delle 22 il rover della NASA affronterà i "sette minuti di terrore" di un atterraggio marziano Leggi su ilpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver percorso 470 milioni di chilometri, poco prima delle 22 il rover della NASA affronterà i "sette minuti di terrore" di un atterraggio marziano

wireditalia : Grande attesa per l'arrivo della missione Mars 2020 della Nasa sul Pianeta rosso. Porta con se un nuovo rover e un… - abioleonardi : RT @wireditalia: Fiato sospeso per l'arrivo della missione Mars 2020 della Nasa sul Pianeta rosso. Porta con se il nuovo rover Perseverance… - jimihendrix1980 : RT @Link4Universe: Queste sono le tre parti di cui è composto il rover #Perseverance (#Mars2020). Sta per scendere OGGI su Marte, quindi ri… - garcinot : Non stai guardando l'arrivo della perseverance su Marte? Corri e clicca qui sotto e assisti alla storia mentre vien… - luca79ind : Mars 2020, seguite con noi l'arrivo di Perseverance su Marte | Live dalle 20.30 - -

Ultime Notizie dalla rete : L’arrivo Perseverance Marte, Nasa lancia il rover Perseverance con l'elicottero-drone Ingenuity Corriere della Sera