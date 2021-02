Il governo Draghi incassa la fiducia al Senato con 262 sì. I no sono 40, tra cui 15 del M5S (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – Il sì del Senato alla fiducia al governo Draghi è arrivato poco prima di mezzanotte: 262 voti a favore, 40 contrari e due astenuti. Numeri alla mano, l’esecutivo dell’ex presidente della Bce non ce l’ha fatta a superare quello “lacrime e sangue” di Mario Monti che il 17 novembre del 2011 ottenne la fiducia a Palazzo Madama da 281 Senatori. A pesare sono i 15 no dei dissidenti del Movimento 5 Stelle. Dopo aver incassato la fiducia a Palazzo Madama, oggi il premier Mario Draghi bisserà alla Camera: dalle 9 alle 16 si terrà la discussione generale. Alle 18 si svolgerà la replica del premier, a cui seguiranno le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi parlamentari. La votazione finale per appello ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – Il sì delallaalè arrivato poco prima di mezzanotte: 262 voti a favore, 40 contrari e due astenuti. Numeri alla mano, l’esecutivo dell’ex presidente della Bce non ce l’ha fatta a superare quello “lacrime e sangue” di Mario Monti che il 17 novembre del 2011 ottenne laa Palazzo Madama da 281ri. A pesarei 15 no dei dissidenti del Movimento 5 Stelle. Dopo averto laa Palazzo Madama, oggi il premier Mariobisserà alla Camera: dalle 9 alle 16 si terrà la discussione generale. Alle 18 si svolgerà la replica del premier, a cui seguiranno le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi parlamentari. La votazione finale per appello ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - Marilen97832318 : RT @Moonlightshad1: Draghi fa davvero i miracoli: Fontana ha scoperto solo adesso che i presidenti di regione possono prendere decisioni se… - MariaAversano1 : RT @Moonlightshad1: Draghi fa davvero i miracoli: Fontana ha scoperto solo adesso che i presidenti di regione possono prendere decisioni se… -