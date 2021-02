Il fratello di Osimhen si lamenta del Napoli di Gattuso (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il fratello di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato del rientro in campo del calciatore nigeriano e del periodo trascorso fuori anche a causa del coronavirus. Andrew Osimhen, fratello dell’attaccante del Napoli, Victor, ha rilasciato quest’oggi un’intervista ai microfoni di Si Gonfia la Rete in onda su Radio Marte. In diretta ha parlato della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildi Victor, attaccante del, ha parlato del rientro in campo del calciatore nigeriano e del periodo trascorso fuori anche a causa del coronavirus. Andrewdell’attaccante del, Victor, ha rilasciato quest’oggi un’intervista ai microfoni di Si Gonfia la Rete in onda su Radio Marte. In diretta ha parlato della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

