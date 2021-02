I Chromebook superano i Mac nel 2020

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ihanno superato i Mac in tutto il mondo nelsecondo le stime di IDC, società di analisi che in altri rapporti ha mostrato la crescita della vendita dei PC, notebook in particolare, in seguito alla pandemia da coronavirus. Di certo ilè stato un anno particolare e il 2021 dovrebbe lentamente farci tornare alla normalità entro la fine dell’anno o entro il 2022 e questo ha aiutato nella vendita degli economiciche passano al secondo posto degli OS per PC. Superato MacOS anche se la vendita dei Mac è cresciuta da un anno all’altro, a perdere rispetto al sistema operativo di Google è solo Microsoft. Windows 10: come proteggere con password file e cartellepiù venduti dei Mac La pandemia e il conseguente lock down con la cosiddetta didattica a distanza (DAD) e ...