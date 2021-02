Grillo contro Rousseau: rimandare il direttorio a 5, non è il momento (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri Rousseau ha parlato di nuovo. Sempre con meno voti da parte degli iscritti, ma ha comunque parlato. E su un tema anche abbastanza importante e caro al momento 5 Stelle. Ovvero: Capo politico o direttorio a 5? Ecco, a questa domanda gli iscritti hanno risposto decidendo di rompere col passato. Dopo Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Vito Crimi, ora è l’ora che a guidare e a rappresentare il partito siano in 5. Ma subito è arrivato lo stop, e non uno stop qualsiasi, ma quello del comico fondatore dell’M5s. Come a dire: ora non è il momento, già abbiamo tanti problemi, troppi per poterci mettere a riflettere su questo e raccogliere candidature. Infatti il Movimento non se la sta passando un granché bene in questo momento: ieri sera in 15 non hanno votato la fiducia, in 6 non si sono ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieriha parlato di nuovo. Sempre con meno voti da parte degli iscritti, ma ha comunque parlato. E su un tema anche abbastanza importante e caro al5 Stelle. Ovvero: Capo politico oa 5? Ecco, a questa domanda gli iscritti hanno risposto decidendo di rompere col passato. Dopo Beppe, Luigi Di Maio e Vito Crimi, ora è l’ora che a guidare e a rappresentare il partito siano in 5. Ma subito è arrivato lo stop, e non uno stop qualsiasi, ma quello del comico fondatore dell’M5s. Come a dire: ora non è il, già abbiamo tanti problemi, troppi per poterci mettere a riflettere su questo e raccogliere candidature. Infatti il Movimento non se la sta passando un granché bene in questo: ieri sera in 15 non hanno votato la fiducia, in 6 non si sono ...

Serik_tpol : @007Vincentxxx @gladiatoremassi @laura_maffi @beppe_grillo @DaniloToninelli Come lo definiresti votare contro la vo… - Pasqual01029538 : RT @BiwiMobu: Grazie a questi 15 eroi che sono andati contro TUTTO e TUTTI per difendere cio' per cui sono stati votati. Sono stati espuls… - GiancarloGarci6 : RT @BiwiMobu: Grazie a questi 15 eroi che sono andati contro TUTTO e TUTTI per difendere cio' per cui sono stati votati. Sono stati espuls… - IlUlisse : - StefaniaT1 : @vitocrimi @beppe_grillo Ma mi faccia il piacere! Per questo ministero di cui noi non ne faremo parte avete fatto s… -