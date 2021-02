Ero diventato in bianco e nero

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 23 febbraio 2021 L’anima di Dario Faini, in arte Dardust, è la camera oscura dove entrano i cantanti quando vogliono sviluppare le loro istantanee ancora sfuocate. Un ricordo che può diventare beat. Una confidenza concessa per trasformarsi in inciso. Per una galleria di canzoni dove sorridono ormai tutti quanti: Jovanotti e Tommaso Paradiso, Emma Marrone e Fiorella Mannoia, Marco Mengoni e Annalisa, Fabri Fibra e Mahmood, che s’è visto cambiare la vita vincendoSanremo con la loro Soldi e adesso vuol cambiarsela di nuovo grazie al singolo Inuyasha, scritto e prodotto a quattro mani, ancora una volta. Titolo preso da un personaggio manga che brandisce una spada in grado di sprigionare la «cicatrice dei venti», uragano che può scacciar via tutti i demoni. E sembra un po’ la biografia degli ultimi anni di Dardust, che oltre a essere il king maker della musica italiana sta portando avanti un progetto strumentale tutto suo, tra elettronica e minimalismo di pianista, che gli è valso un contratto con l’etichetta internazionale Sony Music Masterworks. L’ultimo lavoro si chiama Storm and Drugs, tempeste e droghe. Un turbine dove anche le sue cicatrici, alla fine, si son trasformate in musica.