Entra in carcere a 15 anni e ne esce a 82: l'incredibile storia di Joe Ligon, l'uomo che ha fatto 68 anni di carcere "da innocente"

esce di prigione dopo 68 anni e dichiara: "Sono cresciuto e cambiato, non sono più una minaccia". Joe Ligon oggi ha 82 anni, ma quando ne aveva 15 venne arrestato e condannato all'ergastolo dopo essersi dichiarato colpevole di aver rapinato e accoltellato alcune persone. I fatti si svolsero a Philadelphia nel febbraio del 1953. Ligon compì la rapina assieme ad altri quattro ragazzi adolescenti e sul selciato rimasero sei persone ferite e due morte. l'uomo venne giudicato colpevole di omicidio di primo grado, anche se il suo avvocato Bradley Bridge ha spiegato alla Cnn che il suo cliente ha sempre sostenuto di aver accoltellato uno dei feriti, ma che non ha mai ucciso nessuno. "Il bambino che ha commesso quei crimini nel 1953 non ...

