"Drin drin". I consigli di Yasmina Reza per non dire troppe banalità (Di giovedì 18 febbraio 2021) "Quando Raymond Lice aveva cominciato a ripetere le cose avevamo deciso con lui di dire 'drin drin' ogni volta che s'incantava come un disco rotto. Funzionava. Quando sentiva drin diceva ah sì scusatemi!". È un passaggio del formidabile monologo teatrale di Yasmina Reza (le uscite dei suoi libri sono sempre una festa per noi reziani, senza "n" per non equivocare) che Adelphi ha appena pubblicato con il titolo Anne-Marie la Beltà. "drin" funziona decisamente bene, è un severo campanello d'allarme, l'avviso che stiamo deragliando, il segnale che ci impone di rientrare nei ranghi per non sprofondare nel ridicolo e per non muovere a pietà gli imbarazzati interlocutori. Proviamolo intanto noi di una certa ...

