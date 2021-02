Draghi: “L’aspettativa di vita è diminuita di 5 anni nelle zone più colpite dalla pandemia”. I dati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cambiare il modello di crescita, tutelare giovani, donne e autonomi, riformare fisco, giustizia e pubblica amministrazione con “il primo dovere” che resta ovviamente quello di “combattere la pandemia e occuparci di chi perde il lavoro”: sono alcuni dei punti fondamentali del discorso che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha tenuto nella mattinata di mercoledì 17 febbraio nell’aula del Senato. Il nuovo premier ha fatto un cenno importante alle zone colpite dalla pandemia e degli effetti della stessa sulla popolazione. “L’aspettativa di vita, a causa della pandemia, è diminuita: fino a 4-5 anni nelle zone di maggior contagio; un anno e mezzo-due in meno per ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cambiare il modello di crescita, tutelare giovani, donne e autonomi, riformare fisco, giustizia e pubblica amministrazione con “il primo dovere” che resta ovviamente quello di “combattere lae occuparci di chi perde il lavoro”: sono alcuni dei punti fondamentali del discorso che il presidente del Consiglio, Mario, ha tenuto nella mattinata di mercoledì 17 febbraio nell’aula del Senato. Il nuovo premier ha fatto un cenno importante allee degli effetti della stessa sulla popolazione. “di, a causa della, è: fino a 4-5di maggior contagio; un anno e mezzo-due in meno per ...

