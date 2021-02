Dodici tra medici e infermieri positivi al Covid dopo aver ricevuto le due dosi di vaccino (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati A Roma 12 tra medici e infermieri sono risultati positivi al coronavirus nonostante avessero ricevuto anche la seconda dose di vaccino anti Covid. Il caso è riportato da ‘Il Messaggero’, che cita i report delle Asl romane. Le positività sono state scoperte durante controlli di routine, legati ad alcuni cluster emersi nei reparti. Nello specifico, all’Asl Roma 1 è risultato positivo dopo il vaccino un infermiere di una casa di cura di Monte Mario. All’Asl Roma 3 è stato contagiato un operatore sanitario di un ospedale al Torrino, anche lui vaccinato. Due casi sono emersi all’Asl Roma 4, sempre infermieri: uno in servizio all’Aurelia Hospital, un altro al San Camillo. Il territorio con più ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati A Roma 12 trasono risultatial coronavirus nonostante avesseroanche la seconda dose dianti. Il caso è riportato da ‘Il Messaggero’, che cita i report delle Asl romane. Letà sono state scoperte durante controlli di routine, legati ad alcuni cluster emersi nei reparti. Nello specifico, all’Asl Roma 1 è risultato positivoilun infermiere di una casa di cura di Monte Mario. All’Asl Roma 3 è stato contagiato un operatore sanitario di un ospedale al Torrino, anche lui vaccinato. Due casi sono emersi all’Asl Roma 4, sempre: uno in servizio all’Aurelia Hospital, un altro al San Camillo. Il territorio con più ...

nunziapenelope : @chiccotesta Non sono per niente convinta che Draghi voglia andare al Quirinale, non e’ quello il suo posto. Lo ved… - _StephanieMeow : RT @sunnycee_s: Anche stasera, prontissimi e multitasking: si guarda lo show di Tommy, si manda l'hashtag in tendenza e si vota Stefy. Tra… - SkylarIre : RT @sunnycee_s: Anche stasera, prontissimi e multitasking: si guarda lo show di Tommy, si manda l'hashtag in tendenza e si vota Stefy. Tra… - Alessia472 : RT @sunnycee_s: Anche stasera, prontissimi e multitasking: si guarda lo show di Tommy, si manda l'hashtag in tendenza e si vota Stefy. Tra… - writingvee : RT @sunnycee_s: Anche stasera, prontissimi e multitasking: si guarda lo show di Tommy, si manda l'hashtag in tendenza e si vota Stefy. Tra… -