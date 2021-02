Covid, Regione consegna 3000 tamponi rapidi ad Eav (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Circa tremila tamponi antigenici rapidi per monitorare l’andamento della curva epidemiologica tra i dipendenti in forza all’Ente autonomo Volturno. A consegnarli all’azienda di trasporti è stata la Regione Campania. ”In relazione alla fase di mutamento del virus Sars Cov2 – spiega l’Eav in una nota diramata dal proprio ufficio stampa – la Regione Campania ha avviato una ulteriore fase di screening atta a monitorare l’andamento epidemiologico anche nello specifico settore del trasporto pubblico locale”.”Per questo obiettivo – spiegano ancora dalla società – sono stati conferiti ad Eav circa 3.000 tamponi antigenici rapidi in grado di rilevare l’eventuale presenza di virus Sars-Cov2. Tutto il personale in forza, su ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Circa tremilaantigeniciper monitorare l’andamento della curva epidemiologica tra i dipendenti in forza all’Ente autonomo Volturno. Arli all’azienda di trasporti è stata laCampania. ”In relazione alla fase di mutamento del virus Sars Cov2 – spiega l’Eav in una nota diramata dal proprio ufficio stampa – laCampania ha avviato una ulteriore fase di screening atta a monitorare l’andamento epidemiologico anche nello specifico settore del trasporto pubblico locale”.”Per questo obiettivo – spiegano ancora dalla società – sono stati conferiti ad Eav circa 3.000antigeniciin grado di rilevare l’eventuale presenza di virus Sars-Cov2. Tutto il personale in forza, su ...

