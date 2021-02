Covid: in Abruzzo 482 nuovi casi e 11 decessi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pescara, 18 feb. (Adnkronos) - Sono complessivamente 49.710 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza.Rispetto a ieri si registrano 482 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 97 anni) (il totale risulta inferiore di una unità in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato).Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 103, di cui 8 in provincia dell'Aquila, 46 in provincia di Pescara, 41 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1599 (di età compresa tra 64 e 96 anni, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo e 2 in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pescara, 18 feb. (Adnkronos) - Sono complessivamente 49.710 ipositivi al19 registrati indall'inizio dell'emergenza.Rispetto a ieri si registrano 482(di età compresa tra 6 mesi e 97 anni) (il totale risulta inferiore di una unità in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato).Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 103, di cui 8 in provincia dell'Aquila, 46 in provincia di Pescara, 41 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11e sale a 1599 (di età compresa tra 64 e 96 anni, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Teramo e 2 in ...

Agenzia_Ansa : #Covid, mezza #Italia rischia l'arancione, l'#Abruzzo verso la zona rossa. Si lavora al 'nuovo' Cts, cabina regia a… - TV7Benevento : Covid: in Abruzzo 482 nuovi casi e 11 decessi... - ariele0916 : RT @alessandricci: Da giorni a 'La vita in diretta', di @albmatano, si mandano in onda servizi allarmistici sulle varianti e sul caso dell'… - Annamar35486740 : RT @AndreON57802640: Covid: mezza Italia rischia l'arancione, l'Abruzzo verso rosso - Sanità - - infoitinterno : Covid: 615 pazienti ricoverati in Abruzzo, superata la soglia d'allarme delle terapie intensive -