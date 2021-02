Coronavirus e terapie intensive | le regioni dove aumentano e quelle dove sono in calo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Guardando ai dati delle ultime 3 settimane, l'Italia è divisa fra territori in cui si registra una diminuzione di posti occupati in terapia intensiva, come per esempio in Lombardia e Piemonte, e zone in cui invece i dati segnano un aumento, come accade nel Centro Italia. Il bollettino del 18 febbraio, intanto, indica 13.762 nuovi contagi e 347 decessi

L'infezione da COVID-19 aumenta il rischio e il ritardo diagnostico nel caso di ictus ischemico: sono necessari percorsi ad hoc per evitare esiti negativi.