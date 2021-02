Consumerismo No profit accetta iscrizioni in Bitcoin (Di giovedì 18 febbraio 2021) Bitcoin: Consumerismo No profit è la prima associazione dei consumatori in Europa che accetta criptovalute per le iscrizioni Consumerismo No profit è la prima associazione dei consumatori in Europa che, a partire da oggi, accetterà Bitcoin come valuta per le iscrizioni da parte degli utenti. Consumerismo No profit – associazione specializzata in tecnologia – ha siglato infatti una partnership con Chainside,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021)Noè la prima associazione dei consumatori in Europa checriptovalute per leNoè la prima associazione dei consumatori in Europa che, a partire da oggi, accetteràcome valuta per leda parte degli utenti.No– associazione specializzata in tecnologia – ha siglato infatti una partnership con Chainside,… L'articolo Corriere Nazionale.

Jammasrl : #Associazioni #Cronache #Lotterie #ConsumerismoNoProfit Lotteria scontrini, Consumerismo No Profit: “Flop nei picco… - Agimegitalia : #Lotteria #scontrini, #Consumerismo No Profit: “In Italia la metà dei negozi ancora non ha aggiornato i propri sist… - infoitscienza : Consumerismo No profit lancia allarme in Liguria: «Nuova cyber-truffa su WhatsApp» - riviera24 : Consumerismo No profit lancia allarme in Liguria: «Nuova cyber-truffa su WhatsApp» -