Constantine: un nuovo attore protagonista della serie reboot HBO Max (Di giovedì 18 febbraio 2021) In arrivo una serie reboot dedicata a John Costantine e prodotta da HBo Max che vedrà protagonista un nuovo attore nel ruolo del detective maledetto. Dopo l'annuncio del reboot di Costantine in arrivo, adesso scopriamo che la serie HBO Max in preparazione vedrà protagonista un nuovo attore che raccoglierà il testimone di Keanu Reeves e Matt Ryan, che aveva interpretato il detective dell'incubo nella serie NBC del 2014. Secondo Variety, il nuovo show non sarà collegato né al film con Keanu Reeves del 2005 né alla serie NBC, ma offrirà uno sguardo nuovo sul personaggio di John Constantine e avrà legami con la serie ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021) In arrivo unadedicata a John Costantine e prodotta da HBo Max che vedràunnel ruolo del detective maledetto. Dopo l'annuncio deldi Costantine in arrivo, adesso scopriamo che laHBO Max in preparazione vedràunche raccoglierà il testimone di Keanu Reeves e Matt Ryan, che aveva interpretato il detective dell'incubo nellaNBC del 2014. Secondo Variety, ilshow non sarà collegato né al film con Keanu Reeves del 2005 né allaNBC, ma offrirà uno sguardosul personaggio di Johne avrà legami con la...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Constantine: un nuovo attore protagonista della serie reboot HBO Max - MangaForevernet : ? Constantine, nuovo volto per la nuova serie HBO Max? ? ? - 3cinematographe : È attualmente in sviluppo per HBO Max una serie reboot di #Constantine. Chi sarà il nuovo volto di John Constantine… -