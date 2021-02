Brambati attacca: “La Juventus non ha un allenatore, Pirlo è solo un ex calciatore” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Massimo Brambati, ex difensore di Palermo e Bari, non utilizza giri di parole e critica la Juventus per la scelta di affidare la panchinaad Andrea Pirlo. “Oggi per me la Juve non ha un allenatore, ha un grandissimo ex calciatore, che si è seduto sulla panchina più importante d’Italia e d’Europa senza esperienza e con uno staff non all’altezza” ha detto Brambati ai microfoni di TMW, “per far crescere i giovani chiamo uno diverso da Pirlo, uno che ha esperienza e sa come fare con i ragazzi e sa gestire i campioni“. “Magari tra due anni sarà uno dei migliori tecnici al mondo, ma oggi Pirlo non lo è” ha ribadito Brambati, “l’errore di Bentancur ieri non doveva esserci. Ogni allenatore vede i difetti della squadra. Un ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Massimo, ex difensore di Palermo e Bari, non utilizza giri di parole e critica laper la scelta di affidare la panchinaad Andrea. “Oggi per me la Juve non ha un, ha un grandissimo ex, che si è seduto sulla panchina più importante d’Italia e d’Europa senza esperienza e con uno staff non all’altezza” ha dettoai microfoni di TMW, “per far crescere i giovani chiamo uno diverso da, uno che ha esperienza e sa come fare con i ragazzi e sa gestire i campioni“. “Magari tra due anni sarà uno dei migliori tecnici al mondo, ma ogginon lo è” ha ribadito, “l’errore di Bentancur ieri non doveva esserci. Ognivede i difetti della squadra. Un ...

