Antonio Ingroia: "La morte di Raffaele Cutolo? Il 41bis in questi casi è accanimento" (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Se esiste l’ergastolo, è inevitabile che chi è condannato al ‘fine pena mai’ muoia in carcere. Ferma restando la detenzione, però, mantenere il 41 bis in certe condizioni mi sembra eccessivo”. Antonio Ingroia, oggi avvocato, ieri - per tanto tempo - magistrato antimafia a Palermo, interviene così, parlando con HuffPost, sulla morte di Raffaele Cutolo. Il boss della Nuova camorra organizzata è deceduto ieri sera per i postumi di una polmonite nel reparto sanitario del carcere di Parma. Cutolo era molto malato da tempo, e nei mesi scorsi l’avvocato Gaetano Aufiero aveva presentato delle istanze di detenzione ai domiciliari. A maggio 2020 una di queste è stata rigettata perché non si ritenevano le sue patologie incompatibili col carcere e perché Cutolo, riteneva il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Se esiste l’ergastolo, è inevitabile che chi è condannato al ‘fine pena mai’ muoia in carcere. Ferma restando la detenzione, però, mantenere il 41 bis in certe condizioni mi sembra eccessivo”., oggi avvocato, ieri - per tanto tempo - magistrato antimafia a Palermo, interviene così, parlando con HuffPost, sulladi. Il boss della Nuova camorra organizzata è deceduto ieri sera per i postumi di una polmonite nel reparto sanitario del carcere di Parma.era molto malato da tempo, e nei mesi scorsi l’avvocato Gaetano Aufiero aveva presentato delle istanze di detenzione ai domiciliari. A maggio 2020 una di queste è stata rigettata perché non si ritenevano le sue patologie incompatibili col carcere e perché, riteneva il ...

