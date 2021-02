Ambiente e solidarietà. A Sorrento nasce il Centro del riuso per donare mobili e piccoli arredi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Coniugare solidarietà e sensibilità ambientale, donando mobili e piccoli arredi non più utilizzati, ma ancora in buono stato, allungando così la vita dei prodotti e contrastando il malcostume dello spreco. E’ l’obiettivo del “Centro del riuso”, iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento e da Penisolaverde, che troverà spazio all’interno dell’isola ecologica di via San Renato, in un’area dedicata. “Tutto ciò che verrà raccolto sarà a tutti gli effetti una donazione, e al momento della consegna verrà compilata una documentazione per ricevuta – spiega il consigliere comunale, Imma Savarese, ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa – Speriamo che questo sia soltanto un punto di partenza, un progetto pilota che possa essere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Coniugaree sensibilità ambientale, donandonon più utilizzati, ma ancora in buono stato, allungando così la vita dei prodotti e contrastando il malcostume dello spreco. E’ l’obiettivo del “del”, iniziativa promossa dall’assessorato all’del Comune die da Penisolaverde, che troverà spazio all’interno dell’isola ecologica di via San Renato, in un’area dedicata. “Tutto ciò che verrà raccolto sarà a tutti gli effetti una donazione, e al momento della consegna verrà compilata una documentazione per ricevuta – spiega il consigliere comunale, Imma Savarese, ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa – Speriamo che questo sia soltanto un punto di partenza, un progetto pilota che possa essere ...

