“Adesso è di moda terrorizzare con le varianti”: Burioni getta acqua sul fuoco (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – Dopo tanto pontificare e creare allarmismi il buon Burioni decide di «darsi una calmata» e gettare – uno die pochi a farlo – acqua sul fuoco del discorso «varianti». La situazione è degenerata, ma non per l’effetto delle mutazioni del coronavirus: parliamo, ovviamente, del clima di terrore creato intorno alle varianti. Una nube di panico plasmata dai vari scienziati malati di protagonismo e dai media che raccolgono acriticamente le loro dichiarazioni. Clima di terrore ingiustificato e privo di evidenza Così, nel nome delle varianti in questi giorni abbiamo assistito all’ululato di Crisanti che vaticina 40mila contagiati al giorno se non si chiude tutto e subito, e l’incredibile figuraccia di Galli messo a tacere e smentito dal proprio ospedale, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – Dopo tanto pontificare e creare allarmismi il buondecide di «darsi una calmata» ere – uno die pochi a farlo –suldel discorso «». La situazione è degenerata, ma non per l’effetto delle mutazioni del coronavirus: parliamo, ovviamente, del clima di terrore creato intorno alle. Una nube di panico plasmata dai vari scienziati malati di protagonismo e dai media che raccolgono acriticamente le loro dichiarazioni. Clima di terrore ingiustificato e privo di evidenza Così, nel nome dellein questi giorni abbiamo assistito all’ululato di Crisanti che vaticina 40mila contagiati al giorno se non si chiude tutto e subito, e l’incredibile figuraccia di Galli messo a tacere e smentito dal proprio ospedale, il ...

