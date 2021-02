«A Milano non c'è stato un aumento di ricoveri per la variante inglese», lo dice la Prof. Monforte (Di giovedì 18 febbraio 2021) La variante inglese del Covid, o meglio, le varianti del virus (perché sembra ne esistano tante altre), fanno paura tanto è vero che ci sono infettivologi ed esperti che auspicano un nuovo lockdown. Il parere degli esperti, spesso male interpretati, sono alla base delle paure degli italiani tanto è vero che ieri sera durante l'intervento di Matteo Salvini al Senato, il leader della Lega ha chiesto esplicitamente e forse provocatoriamente al Premier Draghi di bloccare le comparsate Tv di noti esperti in virus, che non fanno altro che allarmare la popolazione. Ma c'è anche chi, impegnato in prima linea contro il virus ed esperto in materia, smorza i toni e produce dichiarazioni che vanno esattamente contro i facili allarmismi. Per esempio, intervistata dall'Agenzia di stampa AGI, la Professoressa Antonella d'Arminio ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladel Covid, o meglio, le varianti del virus (perché sembra ne esistano tante altre), fanno paura tanto è vero che ci sono infettivologi ed esperti che auspicano un nuovo lockdown. Il parere degli esperti, spesso male interpretati, sono alla base delle paure degli italiani tanto è vero che ieri sera durante l'intervento di Matteo Salvini al Senato, il leader della Lega ha chiesto esplicitamente e forse provocatoriamente al Premier Draghi di bloccare le comparsate Tv di noti esperti in virus, che non fanno altro che allarmare la popolazione. Ma c'è anche chi, impegnato in prima linea contro il virus ed esperto in materia, smorza i toni e produce dichiarazioni che vanno esattamente contro i facili allarmismi. Per esempio, intervistata dall'Agenzia di stampa AGI, laessoressa Antonella d'Arminio ...

Affaritaliani : L'Ospedale Sacco smentisce Galli: 'Reparti non sono pieni di varianti' - LegaSalvini : GALLI SMENTITO DAL SUO OSPEDALE: “NON È VERO CHE ABBIAMO TERAPIE INVASE DA VARIANTE INGLESE” - ricpuglisi : Il modo in cui il @Corriere continua ad enfatizzare notizie catastrofiche mi preoccupa molto. Anche perché di quel… - Serafyna73 : RT @Angela300564201: A Milano non c'è stato un aumento di ricoveri per la variante inglese, dice la virologa - terranovapiero : @fanpage Ma non lo avevano candito a Milano??? E un podi tempo fa a Roma??? -