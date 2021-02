Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Sarah Neeley

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 25 giugno 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a rifugiarsi nel cibo già da piccolissima per reagire ai problemi di alcol del padre e ai continui litigi dei genitori, nonostante la sorveglianza alimentare della madre. Quando poi quest’ultima si è risposata, distraendosi un po’ dal problema, la situazione è precipitata.al, la protagonista, ha 35 anni, vive a Dayton nello stato dell’Ohio, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. ...

Sarah Neely sarà una delle protagoniste della puntata in onda questa sera di Vite al limite e poi, ecco il suo cambiamento incredibile.Sarah Neeley ci dimostra che di obesità di possa guarire, e che la nostra vita possa ricominciare e migliorare sempre, un giorno dopo l'altro ...