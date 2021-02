Una Vita anticipazioni 15 – 19 febbraio 2021: Aurelio dovrà raccontare a Genoveva una triste verità (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una Vita, il Segreto, soap spagnole scritte da Aurora Guerra hanno avuto grande successo in Italia. Abbiamo una rubrica che tratta di telenovelas, anche se purtroppo, proprio quelle citate hanno sospeso le registrazioni o addirittura non verranno più trasmesse nella loro patria. I fan italiani le potranno vedere ancora, per almeno un anno, almeno questo rincuorerà chi da sempre le ha seguite. Una Vita anticipazioni al 19 febbraio 2021: capitolo 1428, la verità viene a galla La soap Una Vita di Aurora Guerra è ambientata ad Acacias, un ricco quartiere spagnolo. Nel condominio omonimo al numero 38, in realtà il titolo primitivo della telenovela, vivono tutte famiglie borghesi. Le domestiche abitano la soffitta e in portineria sorveglia tutto Servante con la ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una, il Segreto, soap spagnole scritte da Aurora Guerra hanno avuto grande successo in Italia. Abbiamo una rubrica che tratta di telenovelas, anche se purtroppo, proprio quelle citate hanno sospeso le registrazioni o addirittura non verranno più trasmesse nella loro patria. I fan italiani le potranno vedere ancora, per almeno un anno, almeno questo rincuorerà chi da sempre le ha seguite. Unaal 19: capitolo 1428, laviene a galla La soap Unadi Aurora Guerra è ambientata ad Acacias, un ricco quartiere spagnolo. Nel condominio omonimo al numero 38, in realtà il titolo primitivo della telenovela, vivono tutte famiglie borghesi. Le domestiche abitano la soffitta e in portineria sorveglia tutto Servante con la ...

