TgLa7 : Si restringe ancora lo #spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi a 88,6 punti, il livello più basso dall'inizio del 2015. - TgLa7 : #Spread Btp/Bund apre in calo sotto i 90 punti. Rendimento allo 0,44%, nuovo minimo storico - newsfinanza : Spread Btp-Bund: perché (con Draghi) può scendere a 50 punti - giornaleradiofm : Spread Btp Bund stabile a 92 punti: (ANSA) - MILANO, 17 FEB - Avvio di giornata stabile per lo spread tra Btp e Bun… - iconanews : Spread Btp Bund stabile a 92 punti -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Avvio di giornata stabile per lotrae Bund che segna 92 punti ieri sera. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,58%. ....4 punti base (dagli 8 iniziali) sul tasso delcon scadenza aprile 2031 e quello della tranche a 30 anni indicizzata a 22 punti base (da 27 iniziali) sul tasso del Btpei settembre 2041. Lo...Milano, 17 feb. (Adnkronos) - Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che parte a 93 punti base dai 90 della vigilia. Il rendimento del Btp decennale sale allo 0,59%.Dopo una seduta sottotono in Europa, con Wall Street che ieri ha toccato i massimi storici, oggi i listini del Vecchio continente sono attesi ...