Sensi di colpa addio con l’Apple Pie light | solo 130 calorie!

Vi fate cogliere dai Sensi di colpa ogni qualvolta addentate un dolcetto? Liberatevene con questa ricetta straordinaria: l'Apple Pie, ma light. Avete presente quella meravigliosa torta che Nonna Papera prepara con tanta cura? In America è considerata, alla stregua della cheesecake, uno dei dolci tradizionali più amati, celebrata addirittura dal cantautore statunitense Don McLean, e ripresentata in una cover da Madonna. Se è tanto famosa è perché è davvero squisita: si tratta di un guscio di pasta brisé friabile e delizioso, ripieno di mele profumate al limone e accompagnate dalla marmellata di albicocche. Ma con la nostra preparazione speciale a base di farina integrale, porterete in tavola un dessert golosissimo, ma leggero e dietetico, con meno di 130 calorie a porzione. Curiose? Iniziamo!

