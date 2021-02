Senato | parte la corsa per il successore di Mara Carfagna Impazza il totonomi | ecco i papabili

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Camera, mercoledì 24 febbraio, procederà alla elezione di un nuovo vicepresidente, in sostituzione del ministro. È quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo. La dead line è il 24 febbraio, termine fissato per l’elezione in Aula alla Camera. Fino ad allora impazzerà il, perché si tratta di una poltrona che, almeno sulla carta, fa gola non solo a Forza Italia. Ma anche ad altri partiti come Lega e Pd. Stiamo parlando della scelta di un vicepresidente al posto dell’azzurra, diventata ministro per il Sud del governo Draghi.per ildiIn casa Forza Italia, tra gli altri, si fanno i nomi di Annagrazia Calabria, Simone Baldelli, Stefania Prestigiacomo. La ...