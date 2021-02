Agenzia_Ansa : Presidi: 'Ora è molto difficile pensare ad un rientro al 100%. C'è la variante inglese che è molto contagiosa'… - Agenzia_Ansa : I timori dei presidi, 'Con le varianti è molto difficile pensare al rientro della didattica in presenza al 100%'… - FirenzePost : Scuola: presidi, difficile riapertura veloce al 100% - VicentePugliaAr : RT @Corriere: Scuola, i presidi: «Molto difficile pensare a un rientro al 100%» - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: I timori dei presidi, 'Con le varianti è molto difficile pensare al rientro della didattica in presenza al 100%' #ANSA ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola presidi

...ancora una volta lasciato il segno le parole del presidente dell'Associazione nazionale, ... Live notizieTutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news della ...COVID19, variante inglese, i: 'Difficile pensare di... IL PIANO Personale scolastico tutto prontoper i vaccini: la palla passa ai...VOLTERRA. L’idea è semplice, ma potrebbe aprire le porte a un progetto molto importante. Con Volterra e il suo istituto Niccolini al centro di un’operazione umanitaria internazionale davvero notevole.L'obiettivo è tornare in classe al 100%, ma il problema è se oggi sia possibile, la variante inglese rischia di far impennare i contagi ...