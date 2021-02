Sanremo 2021 | test positivo al Covid per Conficconi Extraliscio

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mancano poco meno di due settimane al festival maregistra il primonel cast. All’arrivo al Teatro Ariston, uno dei membri della band degli, Moreno, detto il Biondo, è risultatoal tampone antigenico a cui si è sottoposto prima di entrare in teatro per le prove, come da protocollo sanitario anti-. La notizia, anticipata dal sito del Secono XIX, è stata confermata all’Adnkronos da ambienti del festival. Per la band, che è in gara al festival, è scattato l’isolamento in attesa che il componente risultatovenga sottoposto al tampone molecolare. Se venisse confermata la positività, la band potrebbe comunque sperare di partecipare al festival se, dopo dieci giorni di quarantena, il tampone risultasse ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

La band, composta anche da Mirco Mariani e Mauro Ferrara, in gara insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, è in quarantena in attesa del ...Si registra il pirmo positivo al Coronavirus tra i cantanti partecipanti al festival: si tratta di uno dei membri della band degli Extraliscio, sembra Moreno Conficconi, detto il Biondo, è risultato ...MILANO (ITALPRESS) – “E’ una canzone di speranza e di felicità”. Parola di Francesco Renga, collegato da casa in streaming, per la presentazione della canzone “Quando trovo te” con cui è in gara fra i ...Giovedì 18 febbraio a PO4, dalle ore 16, omaggio a Erriquez della Bandardò ed intervista a Fulminacci. In studio assieme a Barbara Urizzi anche il collega Giuseppe Signorelli per un omaggio ad inizio ...