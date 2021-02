Roma, sorpreso a rubare all’interno di un veicolo: arrestato 42enne algerino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Va avanti l’attività di vigilanza e di contrasto ai fenomeni illegali nell’area di piazza Vittorio da parte della Polizia Locale della Capitale: ieri mattina, nei pressi di via Principe Eugenio, un cittadino di nazionalità algerina di 42 anni è stato arrestato dagli agenti del I Gruppo “ex Trevi” con l’accusa di furto aggravato. La pattuglia, nel corso dei consueti controlli nella zona, ha sorpreso un uomo intento a sottrarre alcuni oggetti all’interno di un veicolo . Alla vista degli agenti, il ladro ha tentato di darsi alla fuga ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato e accompagnato presso gli uffici di via della Greca. All’esito del processo con rito direttissimo tenutosi questa mattina, c’è stata la convalida dell’arresto e la condanna a 1 anno di carcere, oltre alla misura del divieto di dimora nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Va avanti l’attività di vigilanza e di contrasto ai fenomeni illegali nell’area di piazza Vittorio da parte della Polizia Locale della Capitale: ieri mattina, nei pressi di via Principe Eugenio, un cittadino di nazionalità algerina di 42 anni è statodagli agenti del I Gruppo “ex Trevi” con l’accusa di furto aggravato. La pattuglia, nel corso dei consueti controlli nella zona, haun uomo intento a sottrarre alcuni oggettidi un. Alla vista degli agenti, il ladro ha tentato di darsi alla fuga ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato e accompagnato presso gli uffici di via della Greca. All’esito del processo con rito direttissimo tenutosi questa mattina, c’è stata la convalida dell’arresto e la condanna a 1 anno di carcere, oltre alla misura del divieto di dimora nel ...

