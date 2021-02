Riforma del Fisco, i modelli citati da Draghi sono la Danimarca e la Commissione Visentini. Ecco perché (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra le riforme elencate da Mario Draghi nel suo discorso al Senato da cui dipende anche il Next Generation Eu, c’è anche quella del Fisco. Pochi i riferimenti forniti dal premier incaricato – come la necessità di un intervento complessivo senza cedere «all’urgenza del momento» e quella di affidare un’eventuale Riforma ad esperti «che conoscono bene cosa può accadere quando si cambia un’imposta» – e due i modelli da lui indicati: la Commissione di esperti in materia fiscale indetta nel 2008 in Danimarca e la cosiddetta Commissione Visentini che negli anni Settanta ridisegnò il sistema tributario in Italia Chi era Visentini, studioso e politico Studioso e politico, Bruno Visentini nasce a Treviso nel 1914. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra le riforme elencate da Marionel suo discorso al Senato da cui dipende anche il Next Generation Eu, c’è anche quella del. Pochi i riferimenti forniti dal premier incaricato – come la necessità di un intervento complessivo senza cedere «all’urgenza del momento» e quella di affidare un’eventualead esperti «che conoscono bene cosa può accadere quando si cambia un’imposta» – e due ida lui indicati: ladi esperti in materia fiscale indetta nel 2008 ine la cosiddettache negli anni Settanta ridisegnò il sistema tributario in Italia Chi era, studioso e politico Studioso e politico, Brunonasce a Treviso nel 1914. ...

