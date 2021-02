Recovery fund | appello di Brugnaro ai sindaci | “Diciamo la nostra”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) VENEZIA – Tra le persone all’altezza della sfida di amministrare la cosa pubblica, “ci sono sicuramente tantissimi amministratori locali che da nord a sud affrontano con abnegazione le emergenze più delicate”, il più delle volte “lasciati soli” e “spesso senza grandi movimenti politici alle spalle”. Proprio a loro va un appello: “Facciamoci sentire perché ne abbiamo il diritto e il dovere. L’Italia ha oggi più che mai bisogno di noi e del nostro intervento, la partita del Recovery fund è troppo importante per finire sprecata”. Lo scrive il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in un post su ‘Huffpost’. “Mario Draghi è la persona giusta, ma da solo non basterà. Ci sarà bisogno, cioè, di una grande squadra sul territorio pronta a svolgere una funzione di primo piano nella gestione delle risorse europee, assicurando che vengano investite in progetti capaci di generare crescita e non sprecate in mille rivoli di spesa pubblica improduttiva”, continua Brugnaro. “Dal 2015, quando sono diventato sindaco, ho lottato con tutte le mie forze per ridurre il debito della mia città e ci siamo riusciti. Da grande oppositore del debito sono altrettanto convinto che questo sia il momento di fare quei grandi investimenti che consentiranno all’Italia di tornare ad essere competitiva”. E per questo motivo “noi sindaci e amministratori che, meglio di chiunque altro, conosciamo il nostro territorio abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce. E se saremo uniti avremo più forza per farci ascoltare”. BRUGNARO: “DRAGHI È L’UOMO DI CUI L’ITALIA HA BISOGNO“

