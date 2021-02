Quanto è buono ordinare la cena a domicilio a Milano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un indiano Al Noor è decisamente la migliore rosticceria indiana della città, con due sedi in zone strategiche (Bocconi e Lambrate): i piatti sono gustosi, arrivano sempre caldi, i prezzi più che corretti. Segnalo un ottimo pollo tandoori, un piccantissimo chicken tikka masala e il sabji khurchan, le verdure miste cotte in una miscela speciale di curry. Un’unica accortezza: aerate il locale dopo avervi mangiato, altrimenti vi sembrerà di vivere a Jaipur – non che in questo momento debba per forza essere una cosa negativa, anzi. Un hamburger Se lo dobbiamo fare, facciamolo bene, facciamolo zozzo, facciamolo americano: da Five Guys l’hamburger ve lo componete voi, ché la personalizzazione è una delle colonne portanti di questa catena nata in Virginia nel lontano 1986. 15 condimenti che danno vita a oltre 250mila combinazioni; ottima carne condita e cotta come il dio degli hamburger ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un indiano Al Noor è decisamente la migliore rosticceria indiana della città, con due sedi in zone strategiche (Bocconi e Lambrate): i piatti sono gustosi, arrivano sempre caldi, i prezzi più che corretti. Segnalo un ottimo pollo tandoori, un piccantissimo chicken tikka masala e il sabji khurchan, le verdure miste cotte in una miscela speciale di curry. Un’unica accortezza: aerate il locale dopo avervi mangiato, altrimenti vi sembrerà di vivere a Jaipur – non che in questo momento debba per forza essere una cosa negativa, anzi. Un hamburger Se lo dobbiamo fare, facciamolo bene, facciamolo zozzo, facciamolo americano: da Five Guys l’hamburger ve lo componete voi, ché la personalizzazione è una delle colonne portanti di questa catena nata in Virginia nel lontano 1986. 15 condimenti che danno vita a oltre 250mila combinazioni; ottima carne condita e cotta come il dio degli hamburger ...

