Porto - Juventus 1 - 0 Live | errore di Bentancur | portoghesi subito in vantaggio Bianconeri poco pericolosi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)che per il momento risultapericolosa: ildifende stretto e compatto e non lascia spazio centralmente.indopo un minuto, con un regalo di! L'1 - 0 ...

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - juventusfc : ??????? La preparazione verso il Porto! ? ?? - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - HarunaKasiinga : RT @ChampionsLeague: GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - salmon_daud : RT @ChampionsLeague: GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

Si gioca questa sera alle 21.00 allo Stadio do Dragao di Oporto l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra. I bianconeri sono la prima squadra italiana a scendere in ...Leonardo Bonucci è stato convocato dall'allenatore dellaper la partita contro ilin sede di Champions Leauge per l'andata degli ottavi di finale, ma di fatto non sarà a disposizione del tecnico bianconero. Il problema fisico, precisamente un ...Nuovo stop per Giorgio Chiellini. Il difensore della Juve si ferma contro il Porto. Al suo posto Demiral. Le news sulle sue condizioni ...Ecco la reazione dei tifosi Inizio shock della Juventus. La squadra di Andrea Pirlo è andata sotto dopo meno di due minuti, contro il Porto, per un errore clamoroso di Rodrigo Bentancur. Il ...