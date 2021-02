Perché la campagna vaccinale in Toscana può svoltare col siero Johnson&Johnson (con l'incognita varianti) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Intanto le somministrazioni si frenano ancora: Moderna annuncia uno stop alle forniture. La multinazionale americana invece sta per ricevere l'autorizzazione dall'Ema e volumi di dosi e caratteristiche potrebero far cambiare passo alle somministrazioni. Ecco quando Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Intanto le somministrazioni si frenano ancora: Moderna annuncia uno stop alle forniture. La multinazionale americana invece sta per ricevere l'autorizzazione dall'Ema e volumi di dosi e caratteristiche potrebero far cambiare passo alle somministrazioni. Ecco quando

Irisamalu : RT @ASampierdarena: In #Liguria si vuole battere il record di durata di una campagna vaccinale 'veloce'. Toti ci riuscirà. ?? (presto tutti… - gramezzana : RT @lucianocapone: Ma la storia più grave, che voglio spiegare in dettaglio perché emblematica, è quella di Roberto Garofoli, ex Capo gabin… - trimpa48 : RT @lucianocapone: Ma la storia più grave, che voglio spiegare in dettaglio perché emblematica, è quella di Roberto Garofoli, ex Capo gabin… - AlvisiConci : RT @lucianocapone: Ma la storia più grave, che voglio spiegare in dettaglio perché emblematica, è quella di Roberto Garofoli, ex Capo gabin… - rumba15342942 : RT @lucianocapone: Ma la storia più grave, che voglio spiegare in dettaglio perché emblematica, è quella di Roberto Garofoli, ex Capo gabin… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché campagna Cool Runnings - Quattro sotto zero/ Il film che tra le risate esalta chi vuole osare ...sulla neve e perché Irv ha uno scheletro nell'armadio in quanto venne squalificato a vita perché ... Anni dopo il film fu ripreso da una bellissima campagna pubblicitaria della Fiat Doblò dove in 45 ...

CACCIA AI VACCINI/ La mossa di Zaia che svela gli errori di Ue e Arcuri ...poteri di un governatore gestire la salute come ritiene più opportuno e premesso che la campagna ... anche perché le carenze di vaccini non riguardano solo l'Italia e non penso che si voglia in alcun ...

LA CAMPAGNA TREVISO Alla campagna di vaccinazioni per gli operatori della sanità Il Gazzettino ...sulla neve eIrv ha uno scheletro nell'armadio in quanto venne squalificato a vita... Anni dopo il film fu ripreso da una bellissimapubblicitaria della Fiat Doblò dove in 45 ......poteri di un governatore gestire la salute come ritiene più opportuno e premesso che la... anchele carenze di vaccini non riguardano solo l'Italia e non penso che si voglia in alcun ...