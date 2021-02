Per 77 filiali Ubi passaggio a Bper Banca Cambia l’Iban, ecco cosa sapere (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da giovedì 18 febbraio l’avvio delle prime procedure. Ma i dipendenti restano gli stessi. Cambia invece l’Iban. Lunedì 22 il trasferimento al nuovo Internet banking. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Da giovedì 18 febbraio l’avvio delle prime procedure. Ma i dipendenti restano gli stessi.invece. Lunedì 22 il trasferimento al nuovo Internet banking.

