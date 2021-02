(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Formare un intergruppo parlamentare anche nel. È la proposta che Giorgiaavanzerà a Matteoe Silvio, dopo la decisione di Pd, M5S e Leu di dare vita a una formazione di questo tipo. Una mossa, quella della sinistra, «evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il governo», ha sottolineato: «Ora un intergruppo anche nel» «Se Pd, M5S e Leu hanno formato un intergruppo parlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il governo, allora penso che anche ildebba dotarsi di un suo intergruppo per portare avanti il programma elettorale comune. E che sia utile farlo nonostante il ...

EnricoLetta : Con il successo di M5S e Lega nel 2018 nacque il Parlamento più anti????. Erano i tempi di Trump e Brexit. Dopo 3anni… - Davide21188814 : @paoloangeloRF @alessandrasard1 @CoffeeBreakLa7 Se nel PD non ripongono nel sarcofago Bettini e Zingaretti, finiran… - Pedro69280970 : RT @SecolodItalia1: Pd e M5S fanno i furbetti. Meloni: «A Berlusconi e Salvini propongo l’intergruppo del centrodestra» - sergiodemichiel : @nzingaretti Certo che il documento programmatico che avete redatto e pubblicato insieme ai quei disperati di Leu… - SecolodItalia1 : Pd e M5S fanno i furbetti. Meloni: «A Berlusconi e Salvini propongo l’intergruppo del centrodestra»… -

... il problema nella vita concreta è quello di realizzarli: per questo sile alleanze, anche ... Ettore Licheri (), Andrea Marcucci (Pd), Loredana De Petris (Leu). Leggi anche l'articolo > Post ...Alspetta la pattuglia più nutrita. Puntano alla conferma i viceministri Laura Castelli (Mef), ... Tra gli altri nomi, sianche quelli di Luigi Gallo all'Istruzione e Luca Carabetta all'...L’intergruppo tra Pd, M5S e Leu, infatti, nasce con l’intento di dare vita ... operazione che certo non è in linea con il proposito di stare in maggioranza per fare il bene del Paese. Una situazione ..."Abbiamo accolto favorevolmente Mario Draghi alla guida del nuovo esecutivo, un pò meno la scelta di alcuni ministri" dichiara Biagio Maimone, fondatore del Movimento Sudisti Italiani, il quale aggiun ...