OnePlus Watch | il brevetto conferma il design

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’arrivo disi avvicina sempre di più. Ildepositato svelae features del prossimo indossabile di casa OnPlus Nel corso dell’ultimo annoha cambiato rotta. L’azienda non solo ha ampliato il suo catalogo smartphone con la serie Nord, ma ha anche presentato i suoi primi indossabili, con le sueBuds eBand. Come giàto dal CEO Pete Lau , il prossimo passo per l’azienda nel mercato wearable è lo smart. La stessaha recentemente depositato un documento presso il DPMA, il centro brevetti tedesco,ndo ile le caratteristiche del dispositivo.: ...